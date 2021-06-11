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В Петербурге эвакуировали 30 пассажиров теплохода, севшего на мель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Теплоход "Палех" сел на мель в Петроградском районе Петербурга, сообщает в пятницу пресс-служба городского главка МЧС.

Инцидент произошел около 21:00 в Петровском фарватере.

"На борту около 30 человек, осуществляется перевозка людей в парк 300-летия Санкт-Петербурга", - проинформировали в МЧС.

На место вышли спасательные катера "Стремительный", "Раптор", катер поисково-спасательной службы.

В 21:26 по Москве теплоход самостоятельно снялся с мели и убыл. Повреждений судно не получило.

Петербург МЧС

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