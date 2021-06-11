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Глава санатория Минздрава РФ попал под следствие из-за бесплатного размещения 30 знакомых

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов возбудил уголовное дело против директора ФГБУ "Центр медицинской реабилитации "Луч" министерства здравоохранения РФ, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления.

"Директор санатория подозревается по ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий) и п."б" ч.2 ст.165 (причинение имущественного ущерба путем обмана) УК РФ. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года глава санатория давал подчиненным сотрудникам указания о размещении в санатории не менее 30 его знакомых, которые не оплачивали санаторные услуги. "В результате необоснованного расходования ресурсов учреждения министерству здравоохранения РФ причинен ущерб на сумму более 2 млн 300 тыс. рублей", - поясняет пресс-служба.

Отмечается, что преступление было выявлено во взаимодействии следователей СКР и сотрудников краевого управления ФСБ России.

Ставропольский край Игорь Иванов Минздрав РФ ФСБ России

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