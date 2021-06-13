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Путин назвал двусторонние документы условием для выдачи США киберпреступников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Москва готова будет выдавать киберпреступников Вашингтону в том случае, если будут достигнуты соответствующие двусторонние договоренности, и США будут действовать аналогично, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах, и там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны - обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован на медиаплатформе "Смотрим" в воскресенье.

Он добавил: "Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдет на это, мы будем это делать, но только в том случае, если другая сторона, в данном случае - Соединенные Штаты, согласятся с тем же самым и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации".

Путин подчеркнул, что вопрос кибербезопасности на сегодняшний день один из самых важных, поскольку "всякие отключения от целых систем ведут к очень тяжелым последствиям, а это оказывается возможным".

Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил о намерении создать коалицию с партнерами по борьбе с киберпреступностью. Цель - "добиваться того, чтобы страны, укрывающих авторов подобных кибератак, несли за это ответственность".

В Вашингтоне считают, что хакеры, устроившие недавние атаки, в частности, на Colonial Pipeline, живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Владимир Путин

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