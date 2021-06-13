Форум "Россия - страна возможностей" перенесли из-за COVID-19

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Организаторы форума "Россия - страна возможностей", который планировалось провести в Москве с 25 по 27 июня, перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно сообщению пресс-службы, распространенном в воскресенье, форум отложили до "момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции".

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Москве за сутки выявили около 7,7 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с 26 декабря.

Накануне власти города объявили о решении установить в Москве нерабочие дни 15-19 июня.