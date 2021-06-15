Сообщения о минировании детских садов проверяют в Новосибирске

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Специальные службы проверяют сообщения о минировании зданий детских садов в Новосибирске, поступившие во вторник, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Ранее, 11 июня, пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона информировала о сообщениях от неизвестных о минировании зданий детских садов и школ Новосибирска.