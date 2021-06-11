В Новосибирске проверяют информацию о минировании школ и детских садов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий детских садов и школ Новосибирска, поступившие 11 июня, информирует пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы также устанавливают отправителей сообщений.