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В Новосибирске проверяют информацию о минировании школ и детских садов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий детских садов и школ Новосибирска, поступившие 11 июня, информирует пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы также устанавливают отправителей сообщений.

Новосибирск

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