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Путин и Байден обменялись рукопожатием

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден приняли участие в церемонии совместного фотографирования и обменялись рукопожатием на вилле Ла Гранж, где в ближайшие минуты начнутся переговоры лидеров.

Первым на виллу прибыл Путин, который приехал в Ла Гранж сразу же после прилета в Женеву. Следом - через 15 минут - подъехал Байден. Путина, а затем и Байдена на крыльце встречал президент Швейцарии Ги Пармелен.

Небольшая заминка произошла при приезде президента США, Байден не сразу вышел из машины, поэтому Пармелену пришлось его немного подождать.

Непосредственно встреча Путина и Байдена прошла за закрытыми дверями, поскольку лидеры поочередно после прибытия зашли в здание.

Однако затем Путин, Пармелен и Байден вышли на крыльцо, где президент Швейцарии обратился к участникам саммита с приветственным словом.

После небольшого выступления Пармелена, Путин и Байден обменялись рукопожатием и вновь зашли в здание, чтобы начать переговоры.

Как и было запланировано программой, переговоры начались приблизительно в 14:30.

Владимир Путин Джозеф Байден

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