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"Ростех" подарил Египту партию "Спутника V"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Ростех" передал Египту вакцину "Спутник V" для вакцинации четырех тысяч человек из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в этой стране, сообщает пресс-служба госкорпорации в четверг.

В сообщении отмечается, что "самолет с гуманитарным грузом приземлился в аэропорту Каира сегодня". "Всего поставлено восемь тысяч доз для вакцинации четырех тысяч человек", - отмечают в пресс-службе "Ростеха".

В сообщении приводятся слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова: "Сложная ситуация с распространением коронавируса в дружественной стране несомненно требует нашего участия и поддержки. Рассчитываем, что поставки российской вакцины помогут Египту в борьбе с пандемией".

Как отмечают в госкорпорации, товарооборот между Россией и Египтом "составляет десятки миллиардов долларов, значительную часть в нем занимает продукция предприятий Ростеха".

Ростех Египет коронавирус

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