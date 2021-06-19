Что случилось этой ночью: суббота, 19 июня

Жесткая посадка самолета в Кузбассе, сроки ограничений на плановую медпомощь в Москве, обнаружение тела пропавшей под Нижним Новгородом американки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека, в том числе два пилота, погибли при жесткой посадке двухмоторного самолета Л-410 в Кузбассе. Пострадали 15 человек: четверо в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней степени тяжести. У самолета на взлете отказал двигатель, он стал заваливаться на бок и столкнулся с деревьями. На борту находились спортсмены-парашютисты.

- Ограничение на оказание плановой медпомощи людям без антител в Москве введено примерно на месяц, сообщил столичный департамент здравоохранения. В зависимости от эпидемиологической ситуации в городе ограничение на плановые госпитализации может быть продлено.

- В Нижегородской области найдено тело гражданки США, пропавшей в начале недели. В местных телеграм-каналах пишут о задержании подозреваемого в убийстве 34-летней Сироу Кэтрин Илейн. Источник "Интерфакса" заявил, что "задержан один человек", но не привел подробностей.

- Белый дом опроверг сообщение Politico о заморозке передачи военной помощи Украине. Джен Псаки назвала "абсурдными" сообщения СМИ о том, что перед встречей президентов США и России Вашингтон в качестве "временной меры" приостановил реализацию плана военной помощи Украине на $100 млн. По ее словам, перед саммитом РФ - США Киеву был передан пакет помощи на сумму $150 млн.

- В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Прививки стали обязательными для работников торговли, общепита, здравоохранения, образования и ряда других лиц, которые по работе контактируют с большим количеством людей. Тверская область стала седьмым регионом РФ, где введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.