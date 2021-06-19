Транспортная прокуратура подтвердила отказ двигателя у Л-410 в Кузбассе
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самолет Л-410 столкнулся с деревьями при снижении, к которому привел отказ двигателя, сообщили "Интерфаксу" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Самолет принадлежит ДОСААФ, (...) пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом", - сказали в транспортной прокуратуре.
Там уточнили, что в результате крушения четыре человека погибли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Источник "Интерфакса" сообщал о семи погибших и 12 пострадавших.
Начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко рассказал "Интерфаксу", что крушение Л-410 в кемеровском курорте Танай произошло при взлете, самолет завалился на левый бок.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в инстаграме привел предварительные данные, согласно которым погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней степени тяжести.
Крушение произошло утром в субботу. В самолете находились спортсмены-парашютисты.
Let L 410 "Turbolet" (Л-410) - многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.
Конструктивные особенности Л-410 позволяют ему совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.