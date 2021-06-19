Транспортная прокуратура подтвердила отказ двигателя у Л-410 в Кузбассе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самолет Л-410 столкнулся с деревьями при снижении, к которому привел отказ двигателя, сообщили "Интерфаксу" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолет принадлежит ДОСААФ, (...) пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом", - сказали в транспортной прокуратуре.

Там уточнили, что в результате крушения четыре человека погибли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Источник "Интерфакса" сообщал о семи погибших и 12 пострадавших.

Начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко рассказал "Интерфаксу", что крушение Л-410 в кемеровском курорте Танай произошло при взлете, самолет завалился на левый бок.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в инстаграме привел предварительные данные, согласно которым погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней степени тяжести.

Крушение произошло утром в субботу. В самолете находились спортсмены-парашютисты.