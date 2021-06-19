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Источник сообщил о гибели двух пилотов при жесткой посадке Л-410 в Кузбассе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Двухмоторный самолет Л-410 аварийно сел на Кузбассе, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Л-410 совершил жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область). Пострадали 18 человек, два пилота погибли", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" заявили, что проверяют информацию о якобы упавшем на курорте Танай в Кемеровской области, появившуюся в одном из местных телеграм-каналов.

Let L 410 "Turbolet" - многоцелевой двухмоторный самолёт для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

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