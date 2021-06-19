Белый дом опроверг заморозку военной помощи Украине

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не приостанавливали передачу Украине нового пакета военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она назвала "абсурдными" сообщения СМИ о том, что перед встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Вашингтон в качестве "временной меры" приостановил реализацию плана военной помощи Украине на $100 млн. О заморозке передачи военной помощи накануне написало издание Politico.

По словам Псаки, в преддверии саммита Россия - США Киеву был передан пакет помощи для обеспечения безопасности на сумму $150 млн, "включая летальное оружие". Она отметила, что к настоящему времени США предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Также пресс-секретарь Белого дома напомнила, что за два дня до встречи с Путиным Байден на саммите НАТО заявил, что США продолжат "обеспечивать Украине такое положение, чтобы она могла продолжать сопротивляться российской физической агрессии".

"Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила Псаки, добавив, что США "также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России на Украину".

Она подчеркнула, что поддержка Украины остается неизменным направлением политики США.

Пентагон одобрил два пакета поставок оружия Украине в 2021 году на общую сумму $275 млн.