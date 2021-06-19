Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:23Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Белый дом опроверг заморозку военной помощи Украине

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не приостанавливали передачу Украине нового пакета военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она назвала "абсурдными" сообщения СМИ о том, что перед встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Вашингтон в качестве "временной меры" приостановил реализацию плана военной помощи Украине на $100 млн. О заморозке передачи военной помощи накануне написало издание Politico.

По словам Псаки, в преддверии саммита Россия - США Киеву был передан пакет помощи для обеспечения безопасности на сумму $150 млн, "включая летальное оружие". Она отметила, что к настоящему времени США предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Также пресс-секретарь Белого дома напомнила, что за два дня до встречи с Путиным Байден на саммите НАТО заявил, что США продолжат "обеспечивать Украине такое положение, чтобы она могла продолжать сопротивляться российской физической агрессии".

"Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила Псаки, добавив, что США "также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России на Украину".

Она подчеркнула, что поддержка Украины остается неизменным направлением политики США.

Пентагон одобрил два пакета поставок оружия Украине в 2021 году на общую сумму $275 млн.

США Украина

Новости по теме

Новости

США заморозили передачу Украине нового пакета военной помощи

США заморозили передачу Украине нового пакета военной помощи

Что произошло за день: пятница, 18 июня

С 28 июня РФ возобновит авиасообщение с США, Кипром и рядом других стран

Пекин задумался об отмене контроля рождаемости к 2025 году

Пекин задумался об отмене контроля рождаемости к 2025 году

Источник сообщил, что авиасообщение с Турцией могут возобновить с июля

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 18 июня

Пандемия коронавируса

В Токио началась вакцинация работающих на Олимпиаде сотрудников и СМИ

В Токио началась вакцинация работающих на Олимпиаде сотрудников и СМИ

Постпредство РФ при ООН обвинило Запад в "пособничестве преступлениям Киева в Донбассе"

Сенат утвердил Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');