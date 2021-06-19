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Пожар на заводе "Мираторга" в Калининграде локализовали

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде локализован пожар в котельной завода компании "Мираторг", сообщил "Интерфаксу" в субботу начальник пресс-службы регионального управления МЧС полковник Алексей Баранов.

По его словам, площадь возгорания на этот момент составила примерно 800 кв. метров.

В настоящее время с пожаром ведут борьбу порядка 100 человек, задействовано 19 единиц специальной техники. Окончательно ликвидировать огонь удастся через несколько часов, отметил он.

Баранов также добавил, что пострадавших при пожаре нет. Ситуация находится под контролем оперативного штаба МЧС.

О пожаре в одном из зданий завода компании "Мираторг" в Калининграде ранее в субботу также сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Калининград Мираторг

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