Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:34Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

В Приморье военнослужащих осудили за торговлю похищенными боеприпасами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд в Приморье вынес обвинительный приговор по делу о сбыте краденых патронов, фигурантами которого были военнослужащие.

"Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима на сроки от 4 до 9 лет", - сообщила пресс-служба УМВД Приморья в понедельник.

Уточняется, что Уссурийский гарнизонный военный суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (Сбыт боеприпасов), ст. 226 УК РФ (Хищение боеприпасов).

В Уссурийском гарнизонным военном суде "Интерфаксу" уточнили, что пятеро осужденных по этому делу являются военнослужащими одной из частей, расположенных в Уссурийске. По данным регионального УМВД, в апреле 2020 года оперативники получили информацию о том, что группа неустановленных лиц предлагает к сбыту в городе Уссурийске коробки с боеприпасами. Информация подтвердилась. Злоумышленники сбыли более 2,1 тыс. патронов калибра 7,62 мм, а также более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

В марте один из членов группы сбыл цинк с патронами калибром 5,45 мм в количестве 1080 штук. Преступную деятельность группы пресекли сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями отдела ФСБ 5-й Армии.

Во время следствия фигуранты находились под стражей.

Приморье Уссурийск

Новости

Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Крым выделил первый транш в 58 млн руб. на помощь пострадавшим в Ялте

Один из числившихся пропавшим после подтопления в Ялте найден живым

Пандемия коронавируса

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');