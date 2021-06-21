В Приморье военнослужащих осудили за торговлю похищенными боеприпасами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд в Приморье вынес обвинительный приговор по делу о сбыте краденых патронов, фигурантами которого были военнослужащие.

"Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима на сроки от 4 до 9 лет", - сообщила пресс-служба УМВД Приморья в понедельник.

Уточняется, что Уссурийский гарнизонный военный суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (Сбыт боеприпасов), ст. 226 УК РФ (Хищение боеприпасов).

В Уссурийском гарнизонным военном суде "Интерфаксу" уточнили, что пятеро осужденных по этому делу являются военнослужащими одной из частей, расположенных в Уссурийске. По данным регионального УМВД, в апреле 2020 года оперативники получили информацию о том, что группа неустановленных лиц предлагает к сбыту в городе Уссурийске коробки с боеприпасами. Информация подтвердилась. Злоумышленники сбыли более 2,1 тыс. патронов калибра 7,62 мм, а также более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

В марте один из членов группы сбыл цинк с патронами калибром 5,45 мм в количестве 1080 штук. Преступную деятельность группы пресекли сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю совместно с представителями отдела ФСБ 5-й Армии.

Во время следствия фигуранты находились под стражей.