Путин поручил проработать переход на инновационные вагоны и эко-локомотивы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил "проработать вопрос о разработке и внедрении стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных "инновационных" вагонов и тяги (локомотивов - ИФ) с улучшенными технико-экономическими характеристиками".

К обсуждению привлечен Совет потребителей услуг РЖД. При проработке вопроса глава государства предписал принимать во внимание международные экологические требования. Поручения даны "по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей" в Сибири и на Дальнем Востоке.

Срок исполнения поручений - 30 декабря 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Крупнейшие производители "инновационных" вагонов на тележках 25 тс (на типовых - 23,5 тс) - "Объединенная вагонная компания" (контролируется "Трастом" и "Открытием", курируемыми Центральным банком РФ) и "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Локомотивы в РФ производят "Трансмашхолдинг" (актив Дмитрия Комиссарова, Кирилла Липы, Искандара Махмудова, Андрея Бокарева и французского Alstom), а также группа "Синара" Дмитрия Пумпянского. При этом основной их заказчик - РЖД - заявлял, что с 2025 года планирует отказаться от закупок дизельных тепловозов.