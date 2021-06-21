ЦБ с 20 сентября введет новую методику к расчету выплат по ОСАГО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Обновленная Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО вступит в силу с 20 сентября, сообщил Банк России на сайте в понедельник.

Документ вводит новый порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, включая их публичное обсуждение. Он заменит методику, действующую с 2014 года:

- Теперь средняя стоимость будет рассчитываться для каждого субъекта РФ и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода.

- Очередная версия справочников перед утверждением будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц.

- Уточняется порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля и конкретизируются источники информации о стоимости (будут учитываться цены интернет-магазинов).

- Вводится необходимость идентификации транспортного средства, предоставленного на осмотр.

"Новая методика позволит повысить прозрачность формирования стоимостных справочников и исключить неоднозначные формулировки. При подготовке документа Банк России учитывал правоприменительную практику, а также предложения участников страхового рынка и экспертов", - сообщает регулятор.

Справочники средней стоимости запчастей, материалов и работ в ремонте транспортных средств для целей определения выплат в ОСАГО являются приложением к общей методике оценки восстановительного ремонта, разработанной независимыми экспертами, утвержденной РСА по согласованию с ЦБ.