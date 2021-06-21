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Нарышкин заявил, что Сталин с 1932 года отказывался верить в угрозу Германии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Первая информация о возможности нападения Германии на СССР появилась еще в 1932 году, однако даже за пять дней до начала Великой Отечественной войны руководитель СССР Иосиф Сталин считал подобные донесения разведки дезинформацией, пишет глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье в журнале "Национальная оборона".

"Первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти. ИНО ОГПУ (Иностранный отдел Объединенного государственного политического управления - ИФ) сообщало, что правительство Франца фон Папена инициировало начало секретных переговоров с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против СССР", - заявил Нарышкин.

Как сообщает глава СВР, в том же году начальник ИНО ОГПУ Артур Артузов разослал в резидентуры циркуляр с предложением начать подготовку к работе в условиях войны Германии против СССР.

"Для нашей разведки, имевшей в Германии в ту пору сильные оперативные позиции, неизбежность прихода Гитлера к власти не являлась секретом, равно как и то, какую политику он будет проводить", - подчеркивает Нарышкин.

По его словам, "с началом гражданской войны в Испании обстановка в Европе изменилась". "Страны Антанты пытались найти компромисс с фашистами, задабривая Гитлера кредитами и сырьем взамен на "гарантии мира", под чем фактически понимался разворот агрессивных устремлений на Восток", - пояснил Нарышкин.

Он отмечает, что сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. По его сведениям, с июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 "информационных сообщений". При этом в срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Елисея Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии, утверждает Нарышкин.

"17 июня 1941 года Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности Н.В. Меркулова и начальника разведки НКГБ П.М. Фитина. Вождь хотел лично и в деталях узнать, насколько надежен источник. Сообщение, которое было направленно из берлинской резидентуры 16 июня, лежало на его рабочем столе. Сообщение было от "Старшины". В нем говорилось, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. П.М.Фитин взял на себя ответственность уверить Сталина в абсолютной надежности "Старшины". Внимательно выслушав объяснения, вождь реагировал резко: "Дезинформация. Можете идти"", - пишет Нарышкин в своей статье.

Также глава СВР в своей статье уделил внимание политическим репрессиям. Период 1935-1938 гг. он называет "трагической полосой". По словам Нарышкина, "в результате "чисток" более 270 сотрудников были объявлены "врагами народа" и репрессированы", а все начальники разведки этого периода погибли "не своей смертью".

В предисловии к публикации указано, что статья выходит в канун Дня памяти и скорби, который в России как траурную дату отмечают 22 июня.

Сергей Нарышкин СВР

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