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Экс-руководитель Фонда капремонта Магаданской области осужден условно

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Магаданский городской суд признал бывшего руководителя Фонда капитального ремонта региона Гаптрашида Гизатуллина виновным в коммерческом подкупе, экс-чиновник получил условный срок, сообщила областная прокуратура.

Согласно сообщению, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Суд установил, что Гизатуллин за 600 тыс. рублей согласился на предложение представителя компании-подрядчика упростить получение положительного заключение экспертизы проектно-сметной документации на капремонт трех многоквартирных домов в Магадане. Вместо государственной экспертизы документации предусматривалось проведение негосударственной экспертизы.

Деньги экс-руководитель Фонда капремонта Магаданской области получил в ноябре 2020 года, после чего его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Подсудимый признал вину, раскаялся, сотрудничал со следствием.

Приговор в законную силу не вступил, законность принятого судом решения будет проверена после получения копии приговора, отмечает прокуратура.

Магаданская область Гаптрашид Гизатуллин

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