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Житель Приморья приговорен к двум годам колонии за видеоролик в TikTok

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил к реальному лишению свободы местного жителя за размещение в интернете видеоролика, в котором он, по версии следствия, призывал к расправам над сотрудниками правоохранительных органов.

"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Местом отбывания наказания определена колония-поселение", - говорится в сообщении Красноармейского районного суда.

Подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, с использованием Интернета).

Суд также на два года лишил фигуранта права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.

По версии следствия, в январе 2021 года фигурант изготовил видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе убийствам служащих правоохранительных органов РФ. Затем он разместил это обращение в сервисе TikTok, тем самым публично призывал пользователей к экстремистской деятельности. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Приморского края.

Приморье

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