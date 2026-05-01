Медведев отметил, что мнение пациентов нужно учитывать при цифровизации здравоохранения

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Необходимо учитывать мнение пациентов при цифровизации здравоохранения, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В пятницу Медведев вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Во время общения с персоналом центра он подчеркнул, что не является сторонником дублирования работы, когда медработникам приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном формате, но применительно к здравоохранению необходимо действовать так, чтобы "не расстраивать и самих пациентов".

"Как всегда мы с цифрой, знаете, поступаем. То есть хочешь в цифровой форме, значит будет в цифровой форме. Но если ты очень настаиваешь на письменной форме, то она в каком-то виде должна сохраниться", - сказал Медведев.

Он отметил, что переход в цифру - "абсолютно правильный путь", но сохранять бумажный формат нужно, особенно для тех людей, которые еще не очень доверяют технологиям.

Помимо этого, Медведев указал на важность контроля за работодателями в вопросе обеспечения прохождения диспансеризации сотрудниками на рабочем месте.

"За работодателями нужно следить, потому что далеко не все работодатели с энтузиазмом восприняли этот проект (прохождения диспансеризации на рабочем месте). По понятным причинам: дополнительные расходы, уменьшение количества рабочего времени и так далее", - сказал он.

"Здесь уже задача и руководства органов здравоохранения, и трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений), правительства в целом, ну и в данном случае даже партии "Единая Россия", которая здесь всегда некие свои контрольные полномочия имеет, следить за тем, чтобы работодатели вот эти все договоренности исполняли, чтобы реально вот эту диспансеризацию можно было пройти вовремя и в нужных параметрах", - добавил он.

Дмитрий Медведев Татьяна Голикова Минздрав РФ Петербург
Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске

Медведев отметил, что мнение пациентов нужно учитывать при цифровизации здравоохранения

Защитное сооружение укрепляют в Туапсе вблизи горящего морского терминала

К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

 К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

Пожар на промплощадке в Пермском крае локализовали

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

 Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

Более 13 тыс. кубометров нефтепродуктов собрано в Туапсе

Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае

 Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае

Археолог Александр Бутягин вернулся в Петербург

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1994 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов