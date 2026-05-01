Вертолет совершил жесткую посадку в Усинске

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске (Коми), восемь человек пострадали, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Он должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На борту находилось 24 человека.

На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причины случившегося устанавливаются.