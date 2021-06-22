Взрыв произошел в автосервисе под Уфой во время пожара

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожар с последующим взрывом и обрушением произошел в автосервисе в селе Зубово Уфимского района Башкирии, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 22:36 (мск). К моменту прибытия пожарных горели покрышки на площади 50 кв. метров, пламя распространялось на прилегающее вплотную Г-образное здание автосервиса размерами 150х10х50 метров. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Из горящего здания эвакуировано два грузовых и три легковых автомобиля, извлечено четыре пропановых и десять кислородных баллонов.

В 23:44 мск пожар локализован на площади 850 кв. метров, в 05:37 мск - полностью ликвидирован.

К тушению возгорания привлекались 86 человек и 32 единицы техники. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причина пожара и источник взрыва устанавливается.