РФ с 29 июня усилит контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - С 29 июня провозить в РФ пестициды и агрохимикаты можно будет только через определенные пограничные пункты пропуска, сообщается в пресс-релизе правительства. Это позволит усилить контроль за оборотом таких веществ, а также исключить попадание в страну опасного контрафакта.

Перечень пунктов пропуска утвержден распоряжением правительства, подписанным 19 июня и размещенным на официальном портале правовой информации.

В списке 14 пунктов пропуска. Это четыре автомобильных погранпункта – Бурачки, Забайкальск, Убылинка, Шумилкино, три железнодорожных – Валуйки, Забайкальск, Посинь, три воздушных – Владивосток ("Кневичи"), Москва ("Домодедово"), Москва ("Шереметьево") и четыре морских – Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Новороссийск.

"Перечень сформирован с учетом оснащенности пунктов пропуска специальным оборудованием, которое позволяет отслеживать объемы и качество ввозимой продукции. Контролировать эту работу будут ФТС и Россельхознадзор", - поясняется в пресс-релизе.

Подписанное распоряжение создает условия для применения новых норм федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", которые были приняты в конце 2020 года. Согласно этим нормам, Россельхознадзор получил полномочия по контролю за импортом пестицидов и агрохимикатов и за соблюдением регламентов их применения при производстве сельхозпродукции.

"Главная цель изменений – усовершенствовать государственный контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами", - подчеркивается в пресс-релизе.