Ставрополье запретило массовые мероприятия и переведет 30% людей на удаленку

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во вторник подписал постановление об отмене массовых мероприятий и переводе части сотрудников на дистанционную работу из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Отменены массовые мероприятия с очным присутствием жителей. Исключение составляют, в том числе общественные и публичные слушания, общие собрания жителей многоквартирных домов, членов кооперативов, товариществ", - говорится в сообщении.

Без участия зрителей предлагается проводить физкультурные и спортивные мероприятия, а организацию культурных событий на открытых площадках приостановить.

Также руководителям организаций рекомендуется перевести не менее 30% штата на дистанционную работу. Для работников органов исполнительной власти края этот режим установлен с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно.

В понедельник Владимиров в своем инстаграме сообщил, что решение об отмене массовых мероприятий принято в связи ухудшением эпидобстановки в регионе.

Как отметил губернатор, даже при воскресном, низком уровне тестирования, менее 4 тыс. тестов, был выявлен 81 заболевший. "Койки реанимационные выросли по занятости в Ставропольском крае в два раза за три дня. Видим, что количество заболевших в ближайшее время перевалит за 100 человек в сутки", - добавил Владимиров.