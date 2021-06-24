Дело возбуждено после крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено после крушения вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, 53-й военный следственный отдел СК РФ в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По предварительной информации, вертолет Ми-8 войсковой части 3693 около 20:00 поднялся в воздух для учебно-тренировочного полета. Спустя некоторое время он пропал с экранов радаров. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту находились трое членов экипажа, они погибли. Экипажу удалось увести падающий вертолет от деревни, жилые постройки в результате инцидента не задеты.

Следователи осмотрели место происшествие. Кроме того, из воинской части изымается документация, об обстоятельствах инцидента допрашивают свидетелей.