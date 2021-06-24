Экипаж упавшего в Ленобласти Ми-8 до последнего уводил вертолет от домов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Жилые постройки не задеты в результате крушения вертолета Росгвардии в Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта", - сказал представитель ведомства.

Как сообщила "Интерфаксу" председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, вертолет упал в поле и не задел жилые постройки.

В четверг вечером в Гатчинском районе Ленинградской области разбился транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Вертолет проводил учебно-тренировочный полёт. Погибли трое военнослужащих.

На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации, проводится расследование.