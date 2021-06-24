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Вертолет Росгвардии упал в Ленинградской области

По предварительным данным, в результате погибли три человека

Вертолет Росгвардии упал в Ленинградской области
Вертолеты Ми-8 (архивное фото)
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вертолет потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по региону.

"Поступила информация об упавшем вертолете Ми-8. На место выехали подразделения", - сказал собеседник агентства.

Потерпевший крушение в Ленинградской области Ми-8 принадлежал Росгвардии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Северо-Западном округе Росгвардии.

"В Ленинградской области потерпел крушение транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, экипаж в составе трех военнослужащих погиб", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в российских силовых ведомствах. Экипаж - три человека.

МЧС Ленинградская область Росгвардия

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