Ученые впервые нашли следы Homo sapiens в Денисовой пещере на Алтае

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ученые Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия) и Сибирского отделения РАН впервые обнаружили ДНК человека современного типа (Homo sapiens) в Денисовой пещере на Алтае. Результаты работы специалистов опубликованы в статье Nature, на русском языке данные приводит издание "Наука и жизнь".

Ранее считалось, что пещеру населяли представители подвида древних людей - денисовцы, чей геном был расшифрован более десяти лет назад, а также неандертальцы. Вопрос же времени появления людей современного типа на Алтае оставался открытым.

"За два года работы ученым удалось обнаружить в 175 образцах ДНК денисовцев, неандертальцев и древних людей современного типа", - говорится в сообщении.

Сопоставляя эти результаты с возрастом слоев, из которых извлекли образцы, ученые выяснили, что около 250-170 тысяч лет назад пещеру заселили денисовцы - самые древние каменные орудия в пещере принадлежали им.

Ближе к концу этого периода в пещере наряду с денисовцами стали появляться и неандертальцы.

Примерно 130 тысяч лет назад генетические следы денисовцев из пещеры полностью исчезли и появились лишь спустя несколько десятков тысяч лет. Но это были, судя по ДНК, представители другой популяции денисовцев.

ДНК человека современного физического типа удалось обнаружить в слоях отложений, соответствующих времени возникновения археологической культуры начала верхнего палеолита, то есть около 45 тысяч лет назад. Инструменты, которые были в них найдены, говорят о том, что эти люди принесли с собой и новые технологии.

По археологическим данным, денисовский человек - самостоятельный подвид древних людей - появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, главным образом в соседних пещерах - Чагырской, Окладникова и Страшной.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного типа, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - человека прямоходящего.