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Исследователи нашли останки первой жертвы чумы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Человек, умерший более 5 тысяч лет назад в Латвии, был заражен самым ранним известным штаммом чумы, сообщает BBC News.

"Это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть", - сказал доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.

Останки человека были найдены с тремя другими в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море. Исследователи секвенировали ДНК из костей и зубов людей и обнаружили, что один охотник-собиратель - мужчина лет двадцати - был заражен древним штаммом чумы, вызываемым бактерией Yersinia pestis.

"Скорее всего, он был укушен грызуном, получил первичную инфекцию Yersinia pestis и умер через пару дней - может быть, через неделю - от септического шока", - добавил Краузе-Киора.

Исследователи предполагают, что древний штамм появился около 7000 лет назад, когда сельское хозяйство только начинало появляться в Центральной Европе. Бактерия, по мнению ученых, могла передаваться от животных к людям. "Старая" форма чумы была менее заразной. Со временем она приспособилась к заражению людей и превратилась в форму, известную как бубонная чума, которая распространялась блохами и свирепствовала в средневековой Европе.

Латвия

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