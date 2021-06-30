Скончался житель Пермского края, пытавшийся сжечь 10 человек

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Житель города Соликамска Пермского края, подозреваемый в попытке сжечь в гараже 10 человек, скончался в больнице от полученных ожогов.

"Мужчина скончался. Ранее он был госпитализирован в реанимацию. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

В ночь на субботу, 26 июня, нетрезвый житель Соликамска после конфликта и драки в гараже облил находившихся там 10 человек бензином и поджег. В гараже находились семеро мужчин и три женщины.

Шесть человек, включая подозреваемого, госпитализировали с ожогами в больницы, среди пострадавших пятеро мужчин и одна женщина.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).