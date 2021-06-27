Более 400 литров сорбента с нефтепродуктами собрали на реке в Якутии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Размер и толщина масляного пятна на реке Вилюй в Якутии значительно сократились, сообщает пресс-служба Каскада Вилюйских ГЭС (КВГЭС).

"Для локализации пятна выставлено три уровня боновых заграждений, поверхность реки обработана специальными реагентами, расщепляющими масло, и сухими впитывающими сорбентами различных типов. Продолжается сбор сорбированной массы с поверхности воды. На данный момент собрано уже более 400 литров", - говорится в сообщении.

Работы по сбору абсорбированного масляного пятна с поверхности воды у нижнего бьефа ГЭС-2 ведутся круглосуточно. В них задействованы сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы "Газспассервис", нештатных аварийно-спасательных формирований КВГЭС, лодки, кран-манипулятор, вакуумные насосы и спецтехника для сбора и временного хранения собранного с воды сорбента.

Как сообщалось, разлив нефтепродуктов на реке Вилюй произошел 26 июня в районе поселка Чернышевский Мирнинского района "в результате технологического инцидента на объекте Вилюйской ГЭС-2". Проверку ведут прокуратура и Росприроднадзор. В отношении ПАО "Якутскэнерго" возбуждено административное дело.