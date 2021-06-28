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"Транснефть" предотвратила попадание "грязной" нефти в систему

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" локализовала нефть с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений (ХОС) в резервуарных парках АО "Транснефть-Приволга", говорится в сообщении компании.

"Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества", - подчеркивает монополия.

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Согласно информации "Транснефти", 23 июня анализ отобранных объединенных проб нефти на СИКН №909 и СИКН №32 (системы измерения качества нефти) показал превышение нормативного содержания ХОС. "До установления источника загрязнения были остановлены магистральные нефтепроводы Самара - Лопатино и Куйбышев - Унеча-2, потребители получали нефть из накопленных объемов в резервуарных парках. Одновременно были отобраны пробы изо всех резервуаров, где производился прием от нефтяных компаний в АО "Транснефть-Приволга": на НПС Бавлы, Похвистнево, Кротовка, Муханово, Самара-1, Самара-2, а также станции смешения нефти. После промывки коллекторов на НПС Самара-1 и Самара-2 работа магистральных нефтепроводов была возобновлена", - уточняет компания.

В отобранных из резервуаров НПС Муханово пробах 24 июня выявлено превышение нормативного содержания ХОС - до 94 ppm (нормативное значение - не более 6 ppm), сообщает "Транснефть". "На НПС Муханово ведется прием нефти от единственного производителя АО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть"). АО "Самаранефтегаз" незамедлительно было извещено о необходимости снятия и проведении испытаний арбитражных проб с СИКН №233 ПСП Муханово в независимой лаборатории в присутствии компетентных специалистов АО "Транснефть-Приволга" и АО "Самаранефтегаз", - говорится в сообщении.

"Результаты испытаний в независимой лаборатории ИЦ АО "СЖС Восток Лимитед", согласованной между АО "Транснефть-Приволга" и АО "Самаранефтегаз", показали превышение нормативных значений ХОС в нефти, принимаемой на ПСП Муханово за 20 и 21 июня (вторая смена 20 июня - 87 ppm, первая смена 21 июня - 46 ppm), в связи с чем 25 июня было принято решение об остановке приема нефти от АО "Самаранефтегаз", - уточняет монополия.

Транснефть Самаранефтегаз

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