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В Нижегородской области 13 тыс. жителей лишились света из-за непогоды

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сильный ветер и дождь обрушились на Нижегородскую область в понедельник вечером, в регионе повалены деревья и нарушено электроснабжение в 44 населенных пунктах.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ журналистам сообщили, что, по состоянию на 23.00 мск, последствия непогоды зафиксированы в восьми муниципалитетах области, в том числе, в Нижнем Новгороде.

"Нарушено энергоснабжение в 44 населенных пунктах, 4182 домах с населением 13082 человека. Повалено 19 деревьев, повреждено два автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

Жители в шести муниципалитетах Подмосковья 28 июня также остались без света из-за ливня.

Нижегородская область МЧС

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