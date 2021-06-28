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В Подмосковье ливень оставил без света жителей шести районов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Жители в шести муниципалитетах Подмосковья остались без света из-за "суперливня", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в общей сложности после "первой волны" так называемого суперливня без электроснабжения в Московской области остались почти 1 тысяча жителей 95 домов в Зарайске, 2 тысячи жителей в Раменском, более 2 тысяч в Щелково, 2,5 тысячи в Домодедово, а также несколько сотен человек в Серебряных Прудах и Клину.

Ураганный ветер, которым сопровождался ливень преимущественно на востоке области, повалил несколько деревьев, повредив припаркованную во дворах технику. Однако никто из жителей Подмосковья за медпомощью пока не обратился.

"Всего повалено 9 деревьев, повреждены шесть автомобилей в Балашихе, Жуковском, Щелково и Реутове. В Раменском на строительной площадке рухнул башенный кран. Среди жителей пострадавших нет", - сказал он. Между тем, заторов на дорогах Подмосковья пока нет.

"Дорожная ситуация штатная, заторов и подтоплений нет", - сказал источник.

Московская область

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