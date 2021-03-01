Беглов привился от коронавируса

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил во "ВКонтакте", что получил первую дозу прививки от коронавируса. Через три недели ему предстоит вторая вакцинация.

"Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный - чувствую себя отлично", - написал он и посоветовал петербуржцам последовать его примеру.

Он напомнил, что в Петербурге работают 129 пунктов вакцинации и еще десять мобильных бригад.

Вакцинация от коронавируса началась в Петербурге в конце декабря. Тогда губернатор сообщил, что сначала прививать в городе будут врачей и учителей, а чиновников вакцинируют, когда появится возможность. Сейчас в регионе прививку получили около 250 000 человек, в поликлиниках остаются около 100 000 доз вакцины.

Мэр Москвы Сергей Собянин привился от коронавируса в сентябре.