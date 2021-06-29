В храме Христа Спасителя пройдет молебен об успехе россиян на Олимпиаде в Токио

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В среду в 17:00 по благословению патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя в Москве состоится традиционный молебен перед отъездом российской сборной команды на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба патриархии.

Богослужение возглавит председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении ключаря храма Христа Спасителя протоиерея Михаила Рязанцева, а также духовника олимпийской сборной протоиерея Андрея Алексеева и духовенства храма Христа Спасителя.

Вместе с российскими олимпийцами будут молиться председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, главы спортивных федераций страны и сопровождающие команду представители Олимпийского комитета и сотрудники министерства спорта РФ.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.