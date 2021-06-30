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В Приморье возбудили уголовное дело после хищения 20 млн рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве при получении средств, выделенных из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей, сообщает в среду пресс-служба краевого управления МВД.

"На территории Спасского района пресечена деятельность группы, созданной местным предпринимателем. Установлено, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, привлекая малообеспеченных граждан, на протяжении длительного времени осуществлял хищение бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации Государственных программ на поддержку сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый оформлял крестьянско-фермерские хозяйства на третьих лиц и предоставлял в министерство сельского хозяйства региона фиктивные документы о реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию крестьянско-фермерских хозяйств и животноводческих ферм. В действительности подставные получатели грантов сельхозпроизводством не занимались, говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 20 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Подозреваемый заключен под стражу. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ, арестовано имущество фигуранта.

Приморье

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