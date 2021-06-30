Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Пропавших на реке Уссури двоих детей обнаружили в Приморье

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Двух пропавших детей обнаружили в реке Уссури в Приморском крае - спасатели нашли одного из них в 7 км от места, где трое пропавших детей оставили свои вещи и велосипеды, сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, гражданской обороне и ЧС.

"Сегодня утром в 8:25 спасатели нашли тело второго мальчика, всплывшего на реке Уссури, примерно в 7 км от места обнаружения вещей. Продолжаются поиски третьего ребенка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 28 июня трое детей 8, 9 и 12 лет отправились купаться на реку Уссури и не вернулись. Вещи детей обнаружили на берегу реки вечером того же дня. Детей начали искать. Тело 9-летнего мальчика обнаружили в воде в 800 метрах от того места, где обнаружили вещи.

По факту пропажи детей следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Поисками последнего ребенка продолжают заниматься правоохранительные органы, волонтеры и сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Приморье

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Получивших гранты на ИП матерей-одиночек предложили не лишать пособий на детей

Минобороны РФ опровергло имитацию атаки на фрегат ВМС Нидерландов

"Яблоко" попросило генпрокурора установить организаторов "Алых парусов"

Что произошло за день: вторник, 29 июня

Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Кубани

Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Кубани

В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене

Отели Кубани отказались размещать непривитых пилотов и бортпроводников

Бывший директор ФБК Жданов заочно арестован

Пандемия коронавируса

В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки

В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');