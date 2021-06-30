Пропавших на реке Уссури двоих детей обнаружили в Приморье

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Двух пропавших детей обнаружили в реке Уссури в Приморском крае - спасатели нашли одного из них в 7 км от места, где трое пропавших детей оставили свои вещи и велосипеды, сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, гражданской обороне и ЧС.

"Сегодня утром в 8:25 спасатели нашли тело второго мальчика, всплывшего на реке Уссури, примерно в 7 км от места обнаружения вещей. Продолжаются поиски третьего ребенка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 28 июня трое детей 8, 9 и 12 лет отправились купаться на реку Уссури и не вернулись. Вещи детей обнаружили на берегу реки вечером того же дня. Детей начали искать. Тело 9-летнего мальчика обнаружили в воде в 800 метрах от того места, где обнаружили вещи.

По факту пропажи детей следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Поисками последнего ребенка продолжают заниматься правоохранительные органы, волонтеры и сотрудники МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.