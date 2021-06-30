В Свердловской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сход вагонов подвижного состава произошел на участке Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"). Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Это случилось днем 30 июня на пятом пикете 1623 километра перегона Ревда-Ильмовка Свердловской железной дороги.

В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Движение пассажирских поездов временно будет осуществляться по альтернативному маршруту через станцию Кузино. Возможны задержки пассажирских поездов, отмечает пресс-служба СвЖД.

Для восстановления последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кузино и Каменск-Уральский.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.