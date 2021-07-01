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Горнолыжный сезон вновь продлили на "Эльбрусе"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в разгар лета продлили из-за наличия снежного покрова в горах, сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" в четверг.

"Пока трассы от Гарабаши до станции Мир комфортные, пригодны к безопасному катанию, поэтому мы продлеваем зимний сезон. Сейчас не ставим конкретных сроков по его продолжительности, будем смотреть по ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что горнолыжный сезон будет закрыт 16 мая, затем его продлили до конца месяца, а позже сезон катания для горнолыжников продлили на весь июнь.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.

Кабардино-Балкария Эльбрус Курорты Северного Кавказа

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