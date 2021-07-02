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За убийство подростка в Братске арестовали 16-летнюю девушку

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Братский городской суд в Иркутской области арестовал 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве 14-летнего подростка, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

Преступление было совершено вечером 30 июня. В полицию обратился подросток, который сообщил, что неизвестная девушка ударила ножом его товарища. Бригада скорой помощи пыталась спасти пострадавшего, но по пути в больницу он умер.

При обследовании прилегающих улиц и дворов полицейские задержали подозреваемую в убийстве - 16-летнюю жительницу поселка Кузнецовка Братского района. По одной из версий, причиной преступления мог стать конфликт при переписке в соцсетях.

По данным следствия, 14-летний подросток гулял в компании знакомых на площади у драматического театра, и между ним и 16-летней девушкой произошел словесный конфликт, в ходе которого она достала из кармана нож-бабочку и ударила молодого человека.

Следователи установили, что несовершеннолетняя характеризуется отрицательно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, совершала различные противоправные действия, состоит на учете. Девушка воспитывается в многодетной семье, и, по данным полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних в течение нескольких лет вели с задержанной профилактическую работу.

Прокуратура проверяет условия жизни и воспитания подозреваемой и убитого.

Иркутская область Братск

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