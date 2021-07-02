Памятник погибшим туристам установили на перевале Дятлова

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Четырехметровый памятник установили на склоне горы Холатчахль (Гора Мертвецов) в Свердловской области в 50 метрах от места, где была обнаружена палатка погибшей в 1959 году туристической группы Игоря Дятлова, сообщает департамент информационной политики региона.

"Авторы идеи уверены, что монумент может стать новой точкой притяжения туристов в Свердловскую область, а в перспективе - еще одним узнаваемым туристическим объектом региона" - говорится в сообщении.

Посмотрите, какой памятник появился на перевале Дятлова в Свердловской области. Это четырехметровая скульптура, на которой изображены студенты тургруппы УПИ, погибшие в походе при загадочных обстоятельствах. Автор работы рассказал о процессе ее создания.https://t.co/2RFFvwOnRo pic.twitter.com/Suwe7QVSIY — It's My City (@itsmycityekb) July 1, 2021

Памятник сделан из композитных материалов, адаптированных к климатическим условиям. На скульптуре высотой в четыре метра изображены четыре человека в разных позах, символизирующих несколько версий гибели тургруппы Игоря Дятлова.

"Место установки памятника было выбрано неслучайно. Мало кто знает о точке, где находилась палатка участников экспедиции Игоря Дятлова. В зимнее время ее найти практически невозможно - все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам и найти то место. В глобальном смысле памятник является символом лидерства, самореализации, достижения целей, упорства, покорения вершин", - сообщает департамент.

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов - двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них в полной мере не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.