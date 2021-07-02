Что произошло за день: пятница, 2 июля

Самоубийство мэра Коломны, приводнение "Боинга" и ОРВИ как COVID в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности: скончались за сутки 679 человек. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве (112 умерших) и Санкт-Петербурге (101). В столице выявлено 6 893 новых случаев заболевания коронавирусом, это на 9% меньше, чем накануне. В Москве теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус, больным придется соблюдать режим изоляции до получения отрицательного теста.

- Глава Коломны Денис Лебедев покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

- Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми. Единовременные выплаты в 10 тыс. руб. положены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

- Виктор Батурин арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и создательницы девелопера "Интеко".

- Ректор ДВФУ Никита Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики. Он сменил на этом посту Ярослава Кузьминова, который стал научным руководителем вуза.

- Грузовой "Боинг" аварийно сел в море неподалеку от Гонолулу. Инцидент произошел после того, как пилоты сообщили о неполадках с двигателем. Самолет не дотянул до аэропорта несколько километров. Оба члена экипажа спасены.

- Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Ему было 86 лет. Самой известной его ролью в кино стал красный конник Петря из "Свадьбы в Малиновке".