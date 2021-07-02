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В Москве всем заболевшим ОРВИ до теста на COVID придется соблюдать изоляцию

В Москве всем заболевшим ОРВИ до теста на COVID придется соблюдать изоляцию
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пациенты с диагнозом ОРВИ будут рассматриваться как больные коронавирусом, им необходимо соблюдать режим изоляции, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны соблюдать режим изоляции", - сказала заммэра.

Схожие симптомы

По словам Раковой, такое решение связано с тем, что в Москве распространился "индийский" штамм коронавируса, он отличается большей заразностью, меньшим инкубационным периодом и симптоматикой. В первые дни заболевания эти симптомы схожи с простудой: небольшая температура, насморк, небольшая боль в горле. При этом сухой кашель, потеря обоняния и вкуса встречаются реже.

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За последние две недели "Москва пробила все эпидемиологические пороги" во взрослом населении по заболеваемости ОРВИ, отметила заммэра, добавив, что "лето - явно не сезон" для этого заболевания.

Еще один тест

По ее словам, из-за распространения в Москве варианта "дельта" COVID-19 всем больным ОРВИ, а также проживающим с ними родственникам приехавший по вызову врач будет делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

"Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ и всем родственникам, которые с ним проживают, до окончательного ПЦР-исследования будет делаться экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР-исследование и позволяет определить с большей долей вероятности, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности может свидетельствовать, что человек инфицирован", - сообщила Ракова.

По ее словам, это позволит ускорить диагностику и быстрее начать лечение и изоляцию.

Ранее Ракова отмечала, что коронавирусом в Москве переболели более 10% жителей города.

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