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На отпускные борющимся с COVID медикам выделят еще более 8,3 млрд руб.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 8,3 млрд рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Этим категориям работников с апреля 2020 года выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда из-за распространения коронавирусной инфекции. Выплаты учитываются и при расчете отпускных.

Надбавки получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты, уточняется в сообщении.

Михаил Мишустин коронавирус правительство

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