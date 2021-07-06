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В навигаторе 2ГИС появится голос кота Матроскина

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Персонаж мультфильма "Простоквашино" кот Матроскин станет голосом навигатора 2ГИС, сообщили "Интерфаксом" в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Кот Матроскин будет говорить голосом актера Антона Табакова - сына артиста Олега Табакова, который озвучивал этого героя в советском мультфильме. Как уточнили в пресс-службе, это шестой голосовой пакет российского навигатора.

"Живой" эффект озвучки был достигнут при помощи замены некоторых навигационных фраз. Так, например, четвероногий диктор поможет проложить оптимальный путь в деревню Простоквашино, а также в оригинальной форме напомнит водителям и пешеходам, что пора зарядить телефон: "А зарядку кто будет подключать? Адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн?" Кроме того, вместо стандартного предупреждения "Впереди ДПС" Матроскин произнесет фразу "Усы, лапы и хвост - вот мои документы! Впереди постовой Печкин" и даже споет знаменитое "А я все чаще замечаю…".

Как отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, "образ Кота Матроскина — невероятно объемный, разносторонний, наполненный юмором и при этом близкий и узнаваемый каждому в нашей стране. Именно поэтому и спустя десятилетия он остаётся на волне популярности".

Простоквашино 2ГИС Союзмультфильм

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