Суд РФ обязал Google восстановить сервис 2ГИС в магазине приложений Google Play

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление ООО "Дубльгис" (Новосибирск, операционная компания картографического сервиса 2ГИС) о восстановлении сервиса в магазине приложений Google Play, говорится в материалах судебной картотеки.

В своем исковом заявлении от июля 2023 года 2ГИС требовал, чтобы суд обязал ответчиков восстановить его аккаунт в сервисе Google Play "со всеми функциями, существовавшими до удаления, включая восстановление приложения "2гис карты маршруты и ..." в Google Play с возможностью распространения приложения на территории РФ и СНГ". Иск был адресован российскому ООО "Гугл" (Москва), ирландскому Google Commerce Limited, а также Google LLC (США).

2ГИС также требовал признать недействительным односторонний отказ ответчиков от исполнения обязательств, "вытекающих из соглашения Google Play о распространении программных продуктов, заключенного с ООО "Дубльгис". Отказ, по мнению истца, выразился в удалении аккаунта 2ГИС из Google Play.

Кроме того, "Дубльгис" настаивал на взыскании неустойки в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта. Неустойку предполагается взыскивать, начиная с шестого дня с даты вступления в силу судебного акта и до его фактического исполнения, "с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой неустойки в два раза".

В январе пользователи устройств на Android получили от Google Play уведомление о том, что приложение 2ГИС "вредоносно". После этого пресс-служба картографического сервиса разослала сообщение об отсутствии вредоносных компонентов в мобильном приложении 2ГИС для Android со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"Экспертами "Лаборатории Касперского" был проведен анализ нескольких версий мобильного приложения 2ГИС для Android, в том числе версии, которую Google Play определил как "вредоносную". Также была проверена версия приложения, которая не вызывала уведомлений от Google Play. Проверка "Лаборатории Касперского" показала, что эти версии приложения 2ГИС не содержат вредоносный код", - сообщала тогда пресс-служба 2ГИС.

Картографический сервис "Дубльгис" существует с 2004 года. Основателем компании является Александр Сысоев.

В августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению мажоритарной доли 2ГИС. Напрямую Сбербанку принадлежало 72%, еще 3% получило СП банка и Mail.ru Group. Основатели и менеджмент сохранили за собой 25%. В апреле 2022 года доступ к сведениям об учредителях был ограничен, своих текущих владельцев компания не раскрывает.