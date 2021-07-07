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Восемь человек погибли при пожаре в частном доме под Смоленском

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Восемь человек стали жертвами пожара в частном доме под Смоленском, сообщили "Интерфаксу" в администрации Починковского района Смоленской области.

"Пожар случился рано утром, когда жильцы дома спали. Дом 80 кв. м сгорел полностью. Погибли восемь человек, включая детей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение техники пожарной безопасности - кто-то из взрослых мог оставить зажженную сигарету. Также рассматривается версия неисправности проводки и электрооборудования.

В управлении СКР по Смоленской области "Интерфаксу" сообщили, что по данному факту возбуждено дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Подробности уточняются, добавил собеседник агентства.

В свою очередь прокуратура региона сообщает, что, по предварительным данным, что в результате пожара погибли шесть человек - один взрослый и пять детей.

Органы прокуратуры проводят общенадзорную проверку всех обстоятельств происшествия.

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