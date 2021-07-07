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В Подмосковье мужчина убил полицейского за сделанное замечание

В Подмосковье мужчина убил полицейского за сделанное замечание
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудника полиции убили в подмосковном Щелкове за замечание из-за распития алкоголя на детской площадке, подозреваемый задержан, сообщили в среду в областном главке Следственного комитета России.

По данным следствия, 6 июля сотрудник полиции шел домой после работы, он был не при исполнении и без формы. Полицейский сделал замечание мужчине, который пил спиртное на детской площадке, между ними возник конфликт, и нарушитель дважды ударил полицейского в грудь ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили очевидцев преступления. С подозреваемым запланированы следственные действия.

Подмосковье Щелково МВД РФ

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