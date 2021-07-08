Россия будет ждать от Запада провокаций перед выборами в Думу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия не исключает попыток со стороны Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии намеченных на осень парламентских выборов, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать", - сказал он, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

Министр добавил, что позже ожидает проведение кампании по непризнанию итогов выборов в России.

"Такие планы есть, они нам известны. Но ориентироваться будем прежде всего на мнение, позицию нашего народа, он сам в состоянии оценить действия власти и высказать своё мнение, как он хочет дальше развивать свою страну", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Россия практически ежедневно видит попытки повлиять на ее внутреннюю политику и для этих целей Запад использует широкий "набор инструментов". В их числе - военные провокации, нелегитимные экономические санкции и масштабные информационные атаки.

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.